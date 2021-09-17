За сутки в Украине зафиксировали 6 624 новых случая ковида

Госпитализированы 1 568 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 6 624 новых случая ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 16 сентября, в Украине были зафиксированы 6 624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 677 детей и 105 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 568 человек, 99 пациентов умерли. Выздоровели - 1 914 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 35 171 человек, методом ИФА - 8 230, экспресс-тестами - 31 879.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 338 164 человека, выздоровели - 2 228 543. От осложнений заболевания умерли 54 750 человек.

Всего было проведено 12 412 498 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 426 случаев;
  • Винницкая область - 155 случаев;
  • Волынская область - 169 случаев;
  • Днепропетровская область - 426 случаев;
  • Донецкая область - 364 случая;
  • Житомирская область - 196 случаев;
  • Закарпатская область - 46 случаев;
  • Запорожская область - 238 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 156 случаев;
  • Киевская область - 257 случаев;
  • Кировоградская область - 25 случаев;
  • Луганская область - 273 случая;
  • Львовская область - 644 случая;
  • Николаевская область - 150 случаев;
  • Одесская область - 530 случаев;
  • Полтавская область - 133 случая;
  • Ровенская область - 207 случаев;
  • Сумская область - 147 случаев;
  • Тернопольская область - 247 случаев;
  • Харьковская область - 649 случаев;
  • Херсонская область - 200 случаев;
  • Хмельницкая область - 307 случаев;
  • Черкасская область - 209 случаев;
  • Черновицкая область - 345 случаев;
  • Черниговская область - 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в НАН Украины констатировали, что количество больных ковидом увеличивается быстрее, чем ожидалось. Это, вероятно, связано с массовым празднованием Дня Независимости, началом учебного года и распространением более агрессивного дельта-штамма.

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