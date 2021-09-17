За сутки в Украине зафиксировали 6 624 новых случая ковида
Госпитализированы 1 568 человек.
За прошедшие сутки, 16 сентября, в Украине были зафиксированы 6 624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 677 детей и 105 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 1 568 человек, 99 пациентов умерли. Выздоровели - 1 914 человек.
За сутки были протестированы: методом ПЦР - 35 171 человек, методом ИФА - 8 230, экспресс-тестами - 31 879.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 338 164 человека, выздоровели - 2 228 543. От осложнений заболевания умерли 54 750 человек.
Всего было проведено 12 412 498 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).
Статистика в регионах:
- г. Киев - 426 случаев;
- Винницкая область - 155 случаев;
- Волынская область - 169 случаев;
- Днепропетровская область - 426 случаев;
- Донецкая область - 364 случая;
- Житомирская область - 196 случаев;
- Закарпатская область - 46 случаев;
- Запорожская область - 238 случаев;
- Ивано-Франковская область - 156 случаев;
- Киевская область - 257 случаев;
- Кировоградская область - 25 случаев;
- Луганская область - 273 случая;
- Львовская область - 644 случая;
- Николаевская область - 150 случаев;
- Одесская область - 530 случаев;
- Полтавская область - 133 случая;
- Ровенская область - 207 случаев;
- Сумская область - 147 случаев;
- Тернопольская область - 247 случаев;
- Харьковская область - 649 случаев;
- Херсонская область - 200 случаев;
- Хмельницкая область - 307 случаев;
- Черкасская область - 209 случаев;
- Черновицкая область - 345 случаев;
- Черниговская область - 125 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в НАН Украины констатировали, что количество больных ковидом увеличивается быстрее, чем ожидалось. Это, вероятно, связано с массовым празднованием Дня Независимости, началом учебного года и распространением более агрессивного дельта-штамма.