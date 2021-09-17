Потап похвастался новым фото своей подросшей падчерицы

Потап и Ирина Горовая вчера, 16 сентября, отпраздновали день рождения своего ребенка. Когда экс-супруги поженились в 2000 году, Алексей Потапенко стал отчимом для дочери Ирины от первого брака. Также у влюбленных появился общий сын Андрей.

Наталья Горовая отпраздновала 24-й день рождения, и ее родители сообщили об этом в социальных сетях. В личном аккаунте в Инстаграм продюсер опубликовал фото своей подросшей падчерицы, на котором девушка запечатлена на пляже в красивом красном коротком платье с длинными рукавами.

"Я горжусь тобой (Наташка), и люблю тебя", — подписал пост Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Многочисленные поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям, восхищались, какой красивой молодой девушкой выросла Наталья, а также хвалили Алексея Потапенко за его нежные отношения с падчерицей.

Напомним, Потап признался, почему у него с Настей Каменских нет общих детей.