Потап похвастался новым фото своей подросшей падчерицы

Потап и Ирина Горовая вчера, 16 сентября, отпраздновали день рождения своего ребенка. Когда экс-супруги поженились в 2000 году, Алексей Потапенко стал отчимом для дочери Ирины от первого брака. Также у влюбленных появился общий сын Андрей.

Потап показал свою подросшую падчерицу и нежно поздравил ее с днем рождения

Наталья Горовая отпраздновала 24-й день рождения, и ее родители сообщили об этом в социальных сетях. В личном аккаунте в Инстаграм продюсер опубликовал фото своей подросшей падчерицы, на котором девушка запечатлена на пляже в красивом красном коротком платье с длинными рукавами.

"Я горжусь тобой (Наташка), и люблю тебя", — подписал пост Потап.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Многочисленные поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям, восхищались, какой красивой молодой девушкой выросла Наталья, а также хвалили Алексея Потапенко за его нежные отношения с падчерицей.

Напомним, Потап признался, почему у него с Настей Каменских нет общих детей.


Анастасия Березовская, Тудей

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