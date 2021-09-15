Тина Кароль призналась, выпивает ли она перед концертами

Тина Кароль – успешная украинская певица, у которой в день может быть по несколько выступлений. Артистка призналась, что помогает ей оставаться на ногах и поддерживать силы для концертов.

В интервью известная артистка рассказала, что каждый день просыпается с рассветом, около шести часов утра. Это время она посвящает себе, делает зарядку, занимается йогой и завтракает. Чтобы поддерживать подтянутую фигуру, 35-летняя исполнительница ежедневно прыгает по 40-45 минут на скакалке. Это упражнение она использует для медитации, успевая подумать обо всех проблемах и их решении.

Также Тина Кароль рассказала о своем отношении к алкоголю. Оказывается, она уже давно отказалась от горячительных напитков, которые ни в коем случае не принимает накануне и во время выступлений.

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Напомним, Тина Кароль показала провокационное фото с “перчинкой“.