В Украине за сутки подтвердили более 3,3 тыс. случаев ковида, от осложнений умерли 97 человек

Противоковидные прививки получили еще более 135 тыс. украинцев.

За прошедшие сутки, 13 сентября, в Украине были зафиксированы 3 332 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 364 ребенка и 58 медработников.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 718 человек, от коронавируса выздоровели 1 404 пациента, от осложнений болезни умерли 97 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 321 156 человек, выздоровели от коронавируса 2 223 272 человека, от осложнений заболевания умерли 54 457 пациентов.

В понедельник, 13 сентября, вакцинировались против коронавирусной болезни 135 223 человека. Из них одну дозу получили 54 523 человека, полностью иммунизированы - 80 700 человек.

Вакцинацию проводили 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививок и 353 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 5 961 265 человек, из них 5 961 263 человека получили одну дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы 4 884 904 человека. Всего было сделано 10 846 167 прививок.

Напомним, вчера Кабмин принял новые карантинные нормы. Они вступят в силу с 20 сентября.