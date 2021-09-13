За сутки в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев ковида
Госпитализированы за сутки 833 человека.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 149 детей и 23 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 833 человека. 18 пациентов умерли. Выздоровели 758 человек.
За прошедшие сутки было проведено 21 474 тестирования, в частности, методом ПЦР - 10 668, методом ИФА - 1 659, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 147.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 317 824 человека, выздоровели - 2 221 868. От осложнений заболевания умерли 54 360 человек.
Всего было сделано 12 279 748 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 166 случаев;
- Винницкая область - 44 случая;
- Волынская область - 79 случаев;
- Днепропетровская область - 60 случаев;
- Донецкая область - 18 случаев;
- Житомирская область - 88 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 18 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 случай;
- Киевская область - 29 случаев;
- Кировоградская область - 7 случаев;
- Луганская область - 37 случаев;
- Львовская область - 86 случаев;
- Николаевская область - 45 случаев;
- Одесская область - 56 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Ровенская область - 13 случаев;
- Сумская область - 25 случаев;
- Тернопольская область - 148 случаев;
- Харьковская область - 45 случаев;
- Херсонская область - 13 случаев;
- Хмельницкая область - 4 случая;
- Черкасская область - 42 случая;
- Черновицкая область - 120 случаев;
- Черниговская область - 15 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в пятницу, 10 сентября, в Украине были зафиксированы 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, что является самым высоким показателем с мая.
С 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.