За сутки в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 833 человека.

За сутки в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев ковида
Фото: terminovo.te.ua

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 149 детей и 23 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 833 человека. 18 пациентов умерли. Выздоровели 758 человек.

За прошедшие сутки было проведено 21 474 тестирования, в частности, методом ПЦР - 10 668, методом ИФА - 1 659, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 147.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 317 824 человека, выздоровели - 2 221 868. От осложнений заболевания умерли 54 360 человек.

Всего было сделано 12 279 748 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 166 случаев;
  • Винницкая область - 44 случая;
  • Волынская область - 79 случаев;
  • Днепропетровская область - 60 случаев;
  • Донецкая область - 18 случаев;
  • Житомирская область - 88 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 18 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 случай;
  • Киевская область - 29 случаев;
  • Кировоградская область - 7 случаев;
  • Луганская область - 37 случаев;
  • Львовская область - 86 случаев;
  • Николаевская область - 45 случаев;
  • Одесская область - 56 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровенская область - 13 случаев;
  • Сумская область - 25 случаев;
  • Тернопольская область - 148 случаев;
  • Харьковская область - 45 случаев;
  • Херсонская область - 13 случаев;
  • Хмельницкая область - 4 случая;
  • Черкасская область - 42 случая;
  • Черновицкая область - 120 случаев;
  • Черниговская область - 15 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в пятницу, 10 сентября, в Украине были зафиксированы 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, что является самым высоким показателем с мая.

С 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

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