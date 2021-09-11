Количество случаев ковида в Украине продолжает расти: за сутки - более 3 800

За пятницу, 10 сентября, в Украине были зафиксированы 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (379), в г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Летальных случаев - 69.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 102 человека, выздоровели - 1 738.

За сутки методом ПЦР были протестированы 33 162 человека, методом ИФА - 7 879 человек и экспресс-тестами - 24 364 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 314 423 человека, выздоровели - 2 220 611, летальных случаев - 54 320, и было проведено 12 250 193 ПЦР-тестирования.

Напомним, что 8 сентября в Украине было обнаружено 3 663 новых случая ковида. Это самый большой показатель с мая.

С 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, и практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За предыдущую неделю было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев болезни. Это на 37% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - менее 14% от общего количества населения.