Катя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фото

Катя Осадчая неприятно удивила своих многочисленных фанатов. Всегда скромная артистка, которая до последнего скрывала свою третью беременность, предпочитающая держать личную жизнь в секрете и редко показывающая своих детей, разделась для украинского журнала. За довольно откровенное фото на обложке ведущая была жестко раскритикована.

“Не ожидала от Кати такого“: Осадчая обнажилась для обложки глянцевого журнала

В личном аккаунте в Инстаграм несменная звезда программы "Светская жизнь", которая вскоре после родов вышла в свет в мини-платье, поделилась изображением обложки нового выпуска журнала. В кадре Катя Осадчая предстала в голубом халате, который едва прикрывал ее фигуру в период беременности. Так вышло, что артистка родила раньше срока, и выпуск вышел уже после появления на свет третьего сына ведущей.

"Эта беременность прошла очень быстро, а малыш решил родиться раньше нового выпуска, но на обложке и внутри невероятные фотографии Сони Плакидюк. Я запомню свое особенное положение благодаря этим фотографиям. А в интервью откровенно рассказала все, что вы хотели узнать про до и после", — отметила в публикации Катя Осадчая.

Однако большая часть поклонников ведущей не пришли в восторг. Публика очень удивлена, что артистка пошла на это, и что ради денег разделась на камеру.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая с Юрием Горбуновым показали урожай со своего сада в загородном доме.


Анастасия Березовская, Тудей

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