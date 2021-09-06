В Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей

Нападавшую задержали, ей грозит уголовное дело.

Фото: pl.npu.gov.ua

В одной из школ города Полтавы утром 6 сентября девушка ранила из арбалета двух учителей.

На сайте областного управления полиции сообщается, что около 10:00 утра на территорию школы №11 на улице Маршала Бирюзова зашла неизвестная девушка и начала стрелять.

Полицейские, прибывшие на место происшествия по вызову, задержали нападавшую. Ею оказалась местная жительница 2002 года рождения.

Полиция сообщила, что задержанная дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы нападения выясняются.

О состоянии учителей не сообщается.

По данным местного издания "Полтавщина", девушка училась в этой школе до четвертого класса. Во время задержания у нее были порезаны руки. Следователи решили провести обследование задержанной, чтобы определить, находилась ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ей могут инкриминировать покушение на убийство.

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