Джамала отмечает 38-й день рождения

Джамала сегодня, 27 августа, отмечает день рождения. Успешной украинской певице крымско-татарского происхождения исполнилось 38 лет. Артистку поздравляют ее многочисленные друзья, поклонники, коллеги и, конечно же, любимый муж.

В личном аккаунте в Инстаграм Сеит-Бекир Сулейманов опубликовал черно-белое фото, на котором запечатлен вместе с Джамалой и их двумя детьми: 3-летним Эмиром-Рахманом и годовалым Селимом-Гираем.

"С твоим днём, от всего нашего мужского коллектива", — отметил в публикации супруг Джамалы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir)



К поздравлениям присоединились Алена Шоптенко, Оля Полякова, Татьяна Решетник, Океан Эльзы и другие. Также теплые пожелания и напутствия оставили поклонники из разных уголков Украины и даже из-за рубежа.

Напомним, Джамала отдыхала на роскошной вилле в Карпатах стоимостью более 30 тысяч гривен сутки.