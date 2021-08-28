Джамала отмечает 38-й день рождения

Джамала сегодня, 27 августа, отмечает день рождения. Успешной украинской певице крымско-татарского происхождения исполнилось 38 лет. Артистку поздравляют ее многочисленные друзья, поклонники, коллеги и, конечно же, любимый муж.

Муж Джамалы трогательно поздравил певицу с днем рождения

В личном аккаунте в Инстаграм Сеит-Бекир Сулейманов опубликовал черно-белое фото, на котором запечатлен вместе с Джамалой и их двумя детьми: 3-летним Эмиром-Рахманом и годовалым Селимом-Гираем.

"С твоим днём, от всего нашего мужского коллектива", — отметил в публикации супруг Джамалы.

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Публикация от Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir)


К поздравлениям присоединились Алена Шоптенко, Оля Полякова, Татьяна Решетник, Океан Эльзы и другие. Также теплые пожелания и напутствия оставили поклонники из разных уголков Украины и даже из-за рубежа.

Напомним, Джамала отдыхала на роскошной вилле в Карпатах стоимостью более 30 тысяч гривен сутки.


Анастасия Березовская, Тудей

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