В Украине впервые передали в суд дело о морском пиратстве

Офис генерального прокурора впервые в Украине направил в суд дело о пиратстве.

Как сообщает пресс-служба ОГП, в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства, а также подделки официального документа и его использования (ч. 1 ст. 446, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Расследованием установлено, что в июле 2020 года гражданин Украины с целью получения 500 тыс. долларов США в нейтральных водах западной части Индийского океана, используя невооруженное судно иностранной охранной компании, захватил другое морское судно под флагом Маршалловых островов. Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После получения материального вознаграждения он разблокировал работу судна и покинул его.

"Кроме того, гражданин с целью совершения этого преступления и трудоустройства в иностранную охранную компанию подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан, и ему избрана мера пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.