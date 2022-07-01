Волонтер вирішив залишити воїнів ЗСУ без бронежилетів і на цьому заробив: "Передали з Польщі"

У Дніпрі затримали волонтера, який продавав броніжилети, які призначалися для ЗСУ.

Як розповіли в прес-службі прокуратури, волонтер із Дніпра через телеграм продавав бронежилети, які безкоштовно передавали для потреб ЗСУ з Польщі.

Як з'ясувалося під час слідства, волонтер благодійного фонду скористався можливістю і за допомогою месенджерів знайшов покупців, які хотіли придбати у нього бронежилети. Засоби захисту призначалися як гуманітарна допомога для ЗСУ. Її нашим бійцям передали із Польщі.

Волонтер встиг продати 16 бронежилетів на суму майже півмільйона гривень. Затримали зловмисника під час одержання грошей.

Під час обшуків у квартирі та машині підозрюваного знайшли броніжилети, документацію до них, яка підтверджує, що засоби захисту були ввезені, як гуманітарна допомога для ЗСУ, мобільні телефони, комп'ютери та гроші.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють чи причетні до злочину інші співробітники волонтерського центру.