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2021-08-16
В Одесской области во второй раз за неделю задержали кокаин итальянской мафии
Брикеты с наркотиками были спрятаны в бананах из Эквадора.
Фото: СБУ
Украинские правоохранительные органы 15 августа задержали в порту "Южный" (город Южный, Одесская область) вторую партию кокаина, которая была предназначена для итальянской мафии.
Об этом сообщается на сайтах СБУ, милиции и Офиса генпрокурора.
Лиц, которые должны были получить наркотики, задержали еще 9 августа. Правоохранители считают, что они причастны к мафиозной группировке "Ндрангета".
Как и в прошлый раз, брикеты с 60 кг кокаина были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.
Фото: Киевская городская прокуратура
Стоимость изъятого товара составляет 10 млн долларов.
Контрабанду наркотиков расследуют в рамках производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса.