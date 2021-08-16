В Одесской области во второй раз за неделю задержали кокаин итальянской мафии

Брикеты с наркотиками были спрятаны в бананах из Эквадора.

Фото: СБУ

Украинские правоохранительные органы 15 августа задержали в порту "Южный" (город Южный, Одесская область) вторую партию кокаина, которая была предназначена для итальянской мафии.

Об этом сообщается на сайтах СБУ , милиции и Офиса генпрокурора.

Лиц, которые должны были получить наркотики, задержали еще 9 августа. Правоохранители считают, что они причастны к мафиозной группировке "Ндрангета".

Как и в прошлый раз, брикеты с 60 кг кокаина были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.

Фото: Киевская городская прокуратура

Стоимость изъятого товара составляет 10 млн долларов.

Контрабанду наркотиков расследуют в рамках производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса.