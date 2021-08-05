В Моршине с 20 июня не фиксировали ни одного нового инфицированного коронавирусом

В Моршине Львовской области с 20 июня не фиксировали ни одного нового заболевшего коронавирусом. В городе полностью вакцинированы 66% взрослого населения, а хотя бы одной дозой - 72,4%, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

"90% всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty)", - отметили в министерстве.

В апреле в курортном Моршине стартовал пилотный проект Минздрава по вакцинации большинства населения. Город обратился к правительству с предложением начать внеплановую коллективную вакцинацию жителей и работников санаторно-курортных учреждений.

За месяц проекта в городе привили первой дозой 61% взрослого населения.