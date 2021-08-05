В Моршине с 20 июня не фиксировали ни одного нового инфицированного коронавирусом

Пилотный проект коллективной вакцинации был запущен в апреле.

В Моршине Львовской области с 20 июня не фиксировали ни одного нового заболевшего коронавирусом. В городе полностью вакцинированы 66% взрослого населения, а хотя бы одной дозой - 72,4%, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

"90% всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty)", - отметили в министерстве.

В апреле в курортном Моршине стартовал пилотный проект Минздрава по вакцинации большинства населения. Город обратился к правительству с предложением начать внеплановую коллективную вакцинацию жителей и работников санаторно-курортных учреждений.

За месяц проекта в городе привили первой дозой 61% взрослого населения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)
Тина Кароль выпустила Cyber ShowТина Кароль выпустила Cyber Show
Туристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в КарпатыТуристы из Саудовской Аравии массово хлынули на отдых в Карпаты
В Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человекВ Турции в результате масштабного лесного пожара погиб человек
В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"В Николаеве обнаружили 4 случая штамма "Дельта"
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 984 новых случая ковида
За сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 265 новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 846 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 846 новых случаев ковида
В Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковидаВ Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковида
За сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковида
В Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковидаВ Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровели
Адель показала новую фигуру и нового бойфрендаАдель показала новую фигуру и нового бойфренда
За сутки в Украине зафиксировали 623 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 623 новых случая ковида
За сутки в Украине зафиксировали 481 новый случай ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 481 новый случай ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости