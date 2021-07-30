В Киеве на базе ТРЦ откроется еще один центр массовой вакцинации

В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

В Киеве на базе ТРЦ откроется еще один центр массовой вакцинации
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве с 1 августа в торговеньно-развлекательном центе "Blockbuster Mall" откроется центр массовой вакцинации против COVID-19, который будет работать ежедневно без выходных.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Центр будет работать без выходных по графику 11:00 - 21:00. Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-60-20-19.

В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

В Минздраве напомнили, что после прививки второй дозой у семейного врача можно получить международное свидетельство о вакцинации.

"Сейчас прививки вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и некоторых других. Узнать правила и условия для въезда в каждую отдельную страну можно на специальном сайте МИД", - говорится в сообщении.

Минздрав приветствует инициативы по открытию центров массовой вакцинации и призывает бизнес и власть других городов Украины сотрудничать и открывать новые центры, чтобы сделать прививки доступными для большинства.

Сейчас работают уже более 360 центров во всех регионах Украины, из них 22 - в Киеве.

Напомним, 29 мая в Международном выставочном центре возле станции метро "Левобережная" в Киеве открылся Центр вакцинации против коронавируса.



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