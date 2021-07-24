В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности

Чрезвычайники призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях.

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности
Фото: zt.20minut.ua

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"24-26 июля в восточных, Волынской, Житомирской области и в Крыму, 26 июля также во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Такой прогноз создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности.

"Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", - добавили в ГСЧС.

Чрезвычайники призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

Напомним, глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и еще более масштабные наводнения в ближайшие десятилетия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метроКиев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метро
"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта
В Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбуВ Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбу
КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"
Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли БолдуинДжастин Бибер намекнул на беременность Хейли Болдуин
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковида
Вследствие непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро травмированыВследствие непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро травмированы
В Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковидаВ Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковида
Смертность на водоемах в Украине бьет рекорды: с начала июля утонули 265 человекСмертность на водоемах в Украине бьет рекорды: с начала июля утонули 265 человек
В Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человекВ Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человек
В Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человекВ Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человек
За сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровели
В Украине в целом проведено 4 061 475 прививок от ковидаВ Украине в целом проведено 4 061 475 прививок от ковида
В Украине зафиксировано 299 новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксировано 299 новых случаев коронавируса
С начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививокС начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививок
Последние новости
Подгружаем последние новости