Чрезвычайники призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях.

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"24-26 июля в восточных, Волынской, Житомирской области и в Крыму, 26 июля также во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Такой прогноз создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности.

"Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", - добавили в ГСЧС.

Чрезвычайники призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

Напомним, глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и еще более масштабные наводнения в ближайшие десятилетия.