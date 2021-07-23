В Киеве разоблачили медиков, которые требовали у ветеранов до $4 тыс. за оформление инвалидности

Государственное бюро расследований разоблачило преступную группировку, которая требовала деньги у раненных на фронте бойцов. Руководил вымогательством глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Киевской области.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"Глава МСЭК привлек к противоправной деятельности бывшего сотрудника медслужбы полка области, которого уволили за взяточничество, и его водителя. Злоумышленники брали 4000 долларов США за оформление группы инвалидности раненым военнослужащим Вооруженных Сил Украины и другим участникам ООС. Также они брали деньги у бойцов за определение связи ранения или увечья с боевыми действиями", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены факты подделки документов по инвалидности лиц, которые вообще не были в районе ООС. Деньги, которые выделяло государство таким "раненым", члены преступной группы делили между собой.

Сотрудники ГБР установили более 20 фактов передачи неправомерной выгоды военнослужащими представителям группировки. Также установлено 28 лиц, которые платили за решение вопроса о получении группы инвалидности.

Проведено семь обысков у фигурантов уголовного производства. У них изъято 13 тыс. долларов США , документы, поддельные клише печатей военных частей Минобороны, медицинских учреждений и лекарственных штампов, которые использовались ими для подделки документов.

22 июля трех участников организованной преступной группы задержали "на горячем" во время передачи 1,5 тыс. долларов США .

Планируется сообщение им о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины по различным видам соучастия).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, помощник нардепа попался на взятке $5700 за отвод земли участникам ООС в Черновцах.