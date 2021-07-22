Киев ожидает новую волну ковида в августе

Городские власти Киева ожидают новую волну коронавирусной болезни уже в августе.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал начальник городского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, комментируя выявление первых случаев штамма дельта в Киеве .

"Сегодня город по поручению мэра готовится к третьей волне, подъему пандемической заболеваемости, которая по прогнозам попадет на конец августа, потому что люди вернутся из отпусков. Прогнозируемо подъем заболеваемости будет регистрироваться на конец августа, сентябрь, октябрь", - сказал он.

Рубан подчеркнул, что единственной реальной защитой от дельта-штамма, который поражает все слои населения, включая детей, является только вакцинация.

Напомним, что по оценкам Национальной академии наук, сейчас Украина находится на нижнем плато заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.