Киев ожидает новую волну ковида в августе
Подъем заболеваемости может продолжаться до октября.
Городские власти Киева ожидают новую волну коронавирусной болезни уже в августе.
Об этом в эфире "Украина 24" сказал начальник городского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, комментируя выявление первых случаев штамма дельта в Киеве.
"Сегодня город по поручению мэра готовится к третьей волне, подъему пандемической заболеваемости, которая по прогнозам попадет на конец августа, потому что люди вернутся из отпусков. Прогнозируемо подъем заболеваемости будет регистрироваться на конец августа, сентябрь, октябрь", - сказал он.
Рубан подчеркнул, что единственной реальной защитой от дельта-штамма, который поражает все слои населения, включая детей, является только вакцинация.
Напомним, что по оценкам Национальной академии наук, сейчас Украина находится на нижнем плато заболеваемости COVID-19.
Заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.