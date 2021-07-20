Смертность на водоемах в Украине бьет рекорды: с начала июля утонули 265 человек

В основном люди погибают из-за купания в нетрезвом состоянии или в не оборудованных для этого местах.

С начала года на водоемах страны погибло 808 человек. Только с начала июля в Украине утонули 265 человек, что почти на 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев, из них 36 детей. За аналогичный период прошлого года погибло 166 человек, из них 16 несовершеннолетних.

Спасатели считают, что из-за этих показателей можно делать выводы о рекордной смертельной статистике на воде в этом году.

Также в ведомстве добавили, что несмотря на предостережения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Ранее спасатели призвали "включать мозг у водоемов".