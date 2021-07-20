Смертность на водоемах в Украине бьет рекорды: с начала июля утонули 265 человек

В основном люди погибают из-за купания в нетрезвом состоянии или в не оборудованных для этого местах.

Смертность на водоемах в Украине бьет рекорды: с начала июля утонули 265 человек
Фото: Виталий Мирошниченко

С начала года на водоемах страны погибло 808 человек. Только с начала июля в Украине утонули 265 человек, что почти на 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев, из них 36 детей. За аналогичный период прошлого года погибло 166 человек, из них 16 несовершеннолетних.

Спасатели считают, что из-за этих показателей можно делать выводы о рекордной смертельной статистике на воде в этом году.

Также в ведомстве добавили, что несмотря на предостережения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Ранее спасатели призвали "включать мозг у водоемов".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Анастасия Приходько выступила с заявлением против Константина МеладзеАнастасия Приходько выступила с заявлением против Константина Меладзе
Эшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенкаЭшли Грэм беременна: модель ждет второго ребенка
Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метроКиев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метро
Подопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцомПодопечная Святослава Вакарчука ответила на слухи о романе с певцом
"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человекВ Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человек
В Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человекВ Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человек
За сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровели
Из-за разрушительного наводнения в Западной Европе погибло 180 человек, непогода несет хаос в других регионахИз-за разрушительного наводнения в Западной Европе погибло 180 человек, непогода несет хаос в других регионах
В Дрогобыче снова разрушился дом, из-за обрушения которого два года назад погибли 8 человекВ Дрогобыче снова разрушился дом, из-за обрушения которого два года назад погибли 8 человек
В Украине в целом проведено 4 061 475 прививок от ковидаВ Украине в целом проведено 4 061 475 прививок от ковида
Из-за падения деревьев на Киевщине погибли два человекаИз-за падения деревьев на Киевщине погибли два человека
В Украине зафиксировано 299 новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксировано 299 новых случаев коронавируса
С начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививокС начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививок
В Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктовВ Украине до сих пор обесточены 60 населенных пунктов
Последние новости
Подгружаем последние новости