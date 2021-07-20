В Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человек

Госпитализированы 279 человек, от коронавируса выздоровели 540 пациентов.

В понедельник, 19 июля, в Украине зафиксированы 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших за прошедшие сутки 23 ребенка и 13 медработников.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 279 человек, от коронавируса выздоровели 540 пациентов, 25 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 245 275 человек, выздоровели от коронавируса 2 181 925 человек, от осложнений заболевания умерли 52 756 пациентов.

Как сообщалось, правительство планирует открыть пункты вакцинации в аэропортах и на границе. Для невакцинированных прибывших в Украину введут самоизоляцию.