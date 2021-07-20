Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не будут жить вместе

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек передумали жить вместе. Стало известно, что певица поселится по соседству с актером, чтобы им было удобно проводить больше времени вместе.

На сегодняшнее время успешная американская артистка подыскивает себе жилье в Лос-Анджелесе. Недавно Бен Аффлек и Дженнифер смотрели вместе роскошный особняк в Холмби-Холлз стоимостью 65 миллионов долларов. В доме площадью 2879 квадратных метров 8 спальных и 12 ванных комнат, а также собственный боулинг.

На днях к влюбленным присоединились дети актрисы, чтобы посмотреть другой дом, на этот раз в районе Санта-Моника.

Несмотря на то, что Бен Аффлек помогает любимой, стало известно, что парочка не собирается жить вместе. Актер просто помогает возлюбленной подыскать жилье поближе к своему дому.

"Эти двое не готовы жить вместе, по крайней мере, пока, — отметил инсайдер. – Бену хорошо в своем доме, и он рядом со своими детьми. Дженнифер ищет особняк, который мог бы стать отличным местом для ее семьи".

Напомним, Дженнифер Лопес показала редкое совместное фото со своей дочерью-подростком, 13-летней Эммой.