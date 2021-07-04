В Украине без света остаются 24 населенных пункта

Обесточены села и города в Донецкой и Луганской областях.

В Украине без света остаются 24 населенных пункта
Фото: ye.ua

В Украине без электроснабжения остаются 24 населенных пункта.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 4 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 24 населенных пункта в 2 областях", - говорится в сообщении.

В Донецкой области - 14 населенных пункта и в Луганской - 10.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в воскресенье, 4 июля, в Украине прогнозируют дожди, в большинстве южных и центральных областей – град та шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем в западных областях 20-25 °, на остальной территории 24-29 °, на востоке до 32 °.

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