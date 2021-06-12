Во время «Французской весны» в Киеве продолжается показ светового представления об общечеловеческих ценностях

Проекция "Я - мечта ..." построена с использованием 3D-технологий.

Фото: ЕРА/UPG

В Киеве на Софийской площади продолжается показ монументальной проекции "Я - мечта ..." в рамках 17-го фестиваля "Французская весна в Украине".

Об этом сообщили в Киевсовете.

Проекция будет открыта в 22:30. Вход на спектакль бесплатный, однако по предварительной записи. Регистрация на 12 июня по этой ссылке

Фото: ЕРА/UPG

Световой спектакль "Я - мечта ..." построена с использованием 3D-технологий. Проект освещает тему свободы как общечеловеческой ценности на трогательном примере Украины. Автором музыкального сопровождения стала известная украинская группа "ДахаБраха".

Спектакль от компании "Spectaculaire, les Allumeurs d'images" проводит Французский институт в Украине.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Компания уже посещала Киев в 2015 году, и тогда это событие имело огромный успех благодаря его гуманистическому содержанию.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, "Французская весна в Украине" - это ежегодный фестиваль, который проводится благодаря совместной работе Посольства Франции в Украине, Французского института в Украине и сети учреждений "Альянс Франсез".