Во время «Французской весны» в Киеве продолжается показ светового представления об общечеловеческих ценностях
Проекция "Я - мечта ..." построена с использованием 3D-технологий.
В Киеве на Софийской площади продолжается показ монументальной проекции "Я - мечта ..." в рамках 17-го фестиваля "Французская весна в Украине".
Об этом сообщили в Киевсовете.
Проекция будет открыта в 22:30. Вход на спектакль бесплатный, однако по предварительной записи. Регистрация на 12 июня по этой ссылке
Световой спектакль "Я - мечта ..." построена с использованием 3D-технологий. Проект освещает тему свободы как общечеловеческой ценности на трогательном примере Украины. Автором музыкального сопровождения стала известная украинская группа "ДахаБраха".
Спектакль от компании "Spectaculaire, les Allumeurs d'images" проводит Французский институт в Украине.
Компания уже посещала Киев в 2015 году, и тогда это событие имело огромный успех благодаря его гуманистическому содержанию.
Напомним, "Французская весна в Украине" - это ежегодный фестиваль, который проводится благодаря совместной работе Посольства Франции в Украине, Французского института в Украине и сети учреждений "Альянс Франсез".