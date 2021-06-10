Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношения

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились спустя почти 20 лет после расставания в начале 2000-х. За их отношениями сейчас следит весь мир. Фанаты надеются, что Беннифер (Бен и Дженнифер) снова будет существовать и их свадьба таки состоится.

Бывшая жена Бена Аффлека отреагировала на роман актера с Джей Ло

По сообщениям источников, бывшая жена Бена Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, всячески поддерживает своего экс-возлюбленного в его отношениях с Дженнифер Лопес.

"Джей Ло получила одобрение от Дженнифер Гарнер, — сообщил инсайдер изданию Us Weekly, отметив, что за последние годы две актрисы не раз пересекались. – Джей Ло считает, что Дженнифер – добрая, замечательный человек и прекрасная мать"

Бывшая жена Бена Аффлека отреагировала на роман актера с Джей Ло

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты в период с 2005 по 2015 год, официально разведясь только в 2017 году. Причиной стало пьянство актера и измена с няней. У пары трое детей: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Самуэль. Бывшие супруги развелись очень мирно и без суда. Они поделили имущество и разделили опеку над детьми. До брака с Гарнер Бен встречался с Джей Ло в период с 2002 по 2004 год и даже был с ней помолвлен.

Друзья звездной пары уверены, что на этот раз отношения Лопес и Аффлека не закончатся. Им очень хорошо вместе, актриса ценит в Бене то, что он прекрасный отец.

Бывшая жена Бена Аффлека отреагировала на роман актера с Джей Ло

"Они очень любят друг друга. Им нравится быть вместе, и выходные, проведенные вместе, действительно укрепили их связь. Бен отлично ладит с детьми, и это только укрепляет любовь Джей Ло к нему", — говорит инсайдер.

Напомним, бывший жених Дженнифер Лопес очень тяжело переживает расставание. Алекс Родригес все еще надеется наладить отношения с певицей.


Анастасия Березовская, Тудей

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