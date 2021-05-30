В Киеве задержали мужчину, который сбежал из-под стражи суда в Ирпене

Беглеца задержал спецназовец полиции столицы.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.

Об этом сообщил руководитель столичного главка Андрей Крищенко.

По его словам, на местности столицы и области была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию преступника.

"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел человека, похожего по описанию. Милиционер задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу", - рассказал Крищенко.

Сейчас правонарушитель передан коллегам из Киевской области для проведения следственных действий.

Напомним, 28 мая из зала Ирпенского городского суда сбежал подозреваемый, уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов ) Афрас Куддасар-Оглы. Мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В январе на Николаевщине рецидивист с 10 судимостями сбежал из исправительного центра на мопеде.

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