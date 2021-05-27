В Киеве задержали мужчину, которого Молдова ищет через Интерпол

На территорию Украины иностранец попал незаконно.

В Киеве задержали мужчину, которого Молдова ищет через Интерпол

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина Республики Молдова, который скрывался от уголовного преследования.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Установлено, что иностранец, которому СБУ был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Прекращение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры", - сказано в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области задержали роSSийского шпиона, который раньше был боевиком "ЛНР".

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