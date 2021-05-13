Через сутки после инцидента в Закарпатье пчелы начали оживать, - "Укрпочта"

В 118 ящиках из 300, которые 13 мая прибыли в Иршавское отделение "Укрпочты", находятся живые пчелы - насекомые восстанавливают активность.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты" со ссылкой на данные Закарпатской дирекции.

"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", - говорится в сообщении.

Как объясняют в Союзе пасечников Украины, состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму; из-за того, что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется. Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и по причине избыточной влажности, которую пчелы не могут выделить из своего организма, что может привести к запариванию, если в рамке вместо меда свежий нектар.

Коробки с пчелами в настоящее время возвращаются отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки. Часть "реанимированных" пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам.

"Укрпочта пока единственный почтовый оператор, осуществляющий доставку пчел в пределах Украины. Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют почтой. Однако работники Укрпочты не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел. Также обращаем внимание, что Укрпочта не специализируется на доставке пчел - соответственно, ящики с пчелами перевозятся в тех же машинах, в которых и остальные отправления", - пояснили в компании.

Напомним, 12 мая журналист Виталий Глагола сообщил, что 8 миллионов пчел погибли во время отправки "Укрпочтой" из Закарпатья. Пчеловоды, осуществившие отправку, заявили, что это произошло из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания.

Сообщалось, что пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой". Стоимость этих пчел на рынке составляет около 500 тысяч гривен.

После инцидента "Укрпочта" заявила, что в следующем году прекратит оказание услуги перевозки пчел.