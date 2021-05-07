За сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человек

В течение дня 6 мая в Украине обнаружили 8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г. Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

В больницы положили 3 080 больных.

От коронавирусной болезни за сутки оправились 19 453 человека, а умерли 379.

За сутки в Украине проверили на коронавирус 94 479 человек (методом ПЦР - 39 748, методом ИФА - 14 177, экспресс-тестами на антиген - 40 554) и вакцинировали от болезни 37 967 человек.

Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине с начала пандемии превысило 2,1 млн человек, смертей от нее - 45 830.

С начала прививочной кампании было привито 821 770 человек, из которых получили две дозы только 428 человек.

Напомним, что 5 мая было 6 038 новых случаев и 374 смертей, а на выходных 2-4 мая количество обнаружений падало ниже 3 тысяч.