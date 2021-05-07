В Киеве произошел пожар в парке "Совские пруды" (обновлено)

По предварительной информации, кто-то поджег сухостой.

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в парке "Совские пруды". По предварительной информации, подожгли сухую траву, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Поджигателя задержали на месте. На месте экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что горел камыш на Совских прудах.

"В 16:23 пожар был локализован на площади 500 кв. м и в 16:29 - ликвидирован. На месте было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава", - добавили спасатели.

Жертв и пострадавших нет, причины возгорания, по официальной информации, устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi
Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: Facebook Совские пруды нижний каскад

На территории этого парка собираются создать экопарк - экологическая комиссия Киевского горсовета уже согласовала соответствующее решение. Одновременно с этим его территорию просят отдать под застройку.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве откроют парк динозавровВ Киеве откроют парк динозавров
Двое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривенДвое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривен
КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 маяКГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая
В Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в суткиВ Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в сутки
В США во время стрельбы в казино погибли два человекаВ США во время стрельбы в казино погибли два человека
Блок рекламы


Похожие новости
Процент положительных тестов на ковид в Киеве упал до уровня "зеленой" зоныПроцент положительных тестов на ковид в Киеве упал до уровня "зеленой" зоны
В управлении полиции в Киеве умерла задержаннаяВ управлении полиции в Киеве умерла задержанная
В Виннице произошел масштабный пожар в офисном здании, есть погибшийВ Виннице произошел масштабный пожар в офисном здании, есть погибший
В Донецкой области на кладбище произошел взрыв: мужчина погиб во время уборки могилыВ Донецкой области на кладбище произошел взрыв: мужчина погиб во время уборки могилы
ГСЧС предупредила о пожарной опасности, порывах ветра в Киевской области и повышении уровня воды на ЗакарпатьеГСЧС предупредила о пожарной опасности, порывах ветра в Киевской области и повышении уровня воды на Закарпатье
В Иране произошел крупный пожар на химическом заводе, пострадали спасателиВ Иране произошел крупный пожар на химическом заводе, пострадали спасатели
В Киеве во время локдауна обнаружили 10 тысяч нарушений правил карантинаВ Киеве во время локдауна обнаружили 10 тысяч нарушений правил карантина
В Киеве выявили еще 671 случай ковидаВ Киеве выявили еще 671 случай ковида
В Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома"В Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома"
КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 маяКГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости