В Киеве произошел пожар в парке "Совские пруды" (обновлено)

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в парке "Совские пруды". По предварительной информации, подожгли сухую траву, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Поджигателя задержали на месте. На месте экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что горел камыш на Совских прудах.

"В 16:23 пожар был локализован на площади 500 кв. м и в 16:29 - ликвидирован. На месте было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава", - добавили спасатели.

Жертв и пострадавших нет, причины возгорания, по официальной информации, устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: facebook/ Andrii Ianitskyi

Фото: Facebook Совские пруды нижний каскад

На территории этого парка собираются создать экопарк - экологическая комиссия Киевского горсовета уже согласовала соответствующее решение. Одновременно с этим его территорию просят отдать под застройку.