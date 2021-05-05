На Тернопольщине бывший военнослужащий убил одного из шести нападавших на его дом

Парня отправили под круглосуточный домашний арест.

На Тернопольщине бывший военнослужащий убил одного из шести нападавших на его дом
Фото: tp.npu.gov.ua

В селе Глещава, на Тернопольщине, 24-летний бывший военнослужащий операции Объединенных сил на Донбассе, защищая себя и свою мать от шести сверстников, смертельно ранил одного из злоумышленников.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Инцидент произошел около полуночи 2 мая. По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку.

"В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам, и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, бежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее", - рассказали в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Отмечается, что о "незваных гостях" парень сообщил на линию "102" и после этого сразу вышел к ним с ножом.

Когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших.

Фото: tp.npu.gov.ua

"Ранение оказалось смертельным. Пострадавший, отбежав метров на триста, умер от потери крови. Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Ведется следствие", - добавили в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, в селе Сухолучье около Киева пятеро преступников попытались ограбить дом местного жителя, но он дал им вооруженный отпор и застрелил одного из грабителей.

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