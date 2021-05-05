В Украине ковидом заболело минимум вдвое больше людей, чем показывает статистика, - опрос

По одной из гипотез, это произошло, потому что Минздрав считает корректным диагноз только по результатам ПЦР-тестов, а не по всем тестам.

В Украине ковидом заболело минимум вдвое больше людей, чем показывает статистика, - опрос
Фото: terminovo.te.ua

В Украине коронавирусом переболели 29% украинцев. 65% опрошенных не имели ковида.

Об этом свидетельствуют данные Всеукраинский опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы, а тесты делали 16,9%.

43% респондентов ответили, что готовы вакцинироваться от ковида, а 53% - не готовы. "По сравнении с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилось на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилось на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%)", - говорится в сообщениях КМИС.

Причиной отказа от прививки у большинства является то, что вакцины еще недостаточно проверены (40%), второй по популярности ответ - недоверие вакцинам, которые есть сейчас в Украине (33%). 20% считают, что последствия от вакцины могут быть хуже, чем от ковида, а 17% не доверяют любой вакцинации.

"Мы закончили опрос 15 апреля. На 16 апреля по официальной статистике (я взял данные университета Джонса Хопкинса) переболели ковидом 1 974 056, то есть примерно 2 млн. человек. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболели 4, 4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике", - отметил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

Он добавил: "Если принять во внимание, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правы, то больных у нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике".

По его мнению, такая ситуация не может быть связана с неискренностью респондентов, ведь они не имеют мотивации говорить о положительных результатах тестов, если такого не было. "Я не знаю протоколов сбора информации о случаях ковида, но, возможно, частные клиники и коммерческие центры тестирования не всегда сообщают в случаях ковида и эти данные не попадают в централизованную систему", - сказал Паниотто.

Еще одна, более вероятная, гипотеза эксперта - Минздрав считает корректным диагноз только по результатам ПЦР-тестов, а респонденты под тестами понимают любые тесты, например, на антитела и антиген.

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