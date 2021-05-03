За прошедшие сутки в Украине - 2 758 новых случаев коронавируса
Больше всего случаев на Днепропетровщине.
За прошедшие сутки, 2 мая, в Украине зафиксировано 2 758 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 116 детей и 23 медработника.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев - 154.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 95 случаев;
- Винницкая область - 64 случая;
- Волынская область - 108 случаев;
- Днепропетровская область - 360 случаев;
- Донецкая область - 202 случая;
- Житомирская область - 135 случаев;
- Закарпатская - 4 случая;
- Запорожская область - 103 случая;
- Ивано-Франковская область - 38 случаев;
- Киевская область - 74 случая;
- Кировоградская область - 116 случаев;
- Луганская область - 28 случаев;
- Львовская область - 94 случая;
- Николаевская область - 81 случай;
- Одесская область - 143 случая;
- Полтавская область - 104 случая;
- Ровенская область - 62 случая;
- Сумская область - 231 случай;
- Тернопольская область - 120 случаев;
- Харьковская область - 164 случая;
- Херсонская область - 46 случаев;
- Хмельницкая область - 30 случаев;
- Черкасская область - 233 случая;
- Черновицкая область - 61 случай;
- Черниговская область - 62 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 591 человек, выздоровели 5 550 человек, проведено 16 023 теста: методом ПЦР - 9 298, методом ИФА - 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 465.
За все время пандемии в Украине заболели 2 085 938 человек, выздоровели 1 681 815 человек, летальных случаев - 44 750 и проведено ПЦР-тестов - 9 487 141.
Напомним, научные консультанты правительства Индии сообщили власти страны о незначительных мутациях в некоторых образцах коронавируса, которые могут "уклоняться от иммунного ответа".