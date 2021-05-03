За прошедшие сутки в Украине - 2 758 новых случаев коронавируса

Больше всего случаев на Днепропетровщине.

За прошедшие сутки, 2 мая, в Украине зафиксировано 2 758 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 116 детей и 23 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 154.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 95 случаев;

- 95 случаев; Винницкая область - 64 случая;

Волынская область - 108 случаев;

Днепропетровская область - 360 случаев;

Донецкая область - 202 случая;

Житомирская область - 135 случаев;

Закарпатская - 4 случая;

Запорожская область - 103 случая;

Ивано-Франковская область - 38 случаев;

Киевская область - 74 случая;

Кировоградская область - 116 случаев;

Луганская область - 28 случаев;

Львовская область - 94 случая;

Николаевская область - 81 случай;

Одесская область - 143 случая;

Полтавская область - 104 случая;

Ровенская область - 62 случая;

Сумская область - 231 случай;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 164 случая;

Херсонская область - 46 случаев;

Хмельницкая область - 30 случаев;

Черкасская область - 233 случая;

Черновицкая область - 61 случай;

Черниговская область - 62 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 591 человек, выздоровели 5 550 человек, проведено 16 023 теста: методом ПЦР - 9 298, методом ИФА - 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 465.

За все время пандемии в Украине заболели 2 085 938 человек, выздоровели 1 681 815 человек, летальных случаев - 44 750 и проведено ПЦР-тестов - 9 487 141.

Напомним, научные консультанты правительства Индии сообщили власти страны о незначительных мутациях в некоторых образцах коронавируса, которые могут "уклоняться от иммунного ответа".