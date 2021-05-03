За прошедшие сутки в Украине - 2 758 новых случаев коронавируса

Больше всего случаев на Днепропетровщине.

За прошедшие сутки, 2 мая, в Украине зафиксировано 2 758 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 116 детей и 23 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 154.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 95 случаев;
  • Винницкая область - 64 случая;
  • Волынская область - 108 случаев;
  • Днепропетровская область - 360 случаев;
  • Донецкая область - 202 случая;
  • Житомирская область - 135 случаев;
  • Закарпатская - 4 случая;
  • Запорожская область - 103 случая;
  • Ивано-Франковская область - 38 случаев;
  • Киевская область - 74 случая;
  • Кировоградская область - 116 случаев;
  • Луганская область - 28 случаев;
  • Львовская область - 94 случая;
  • Николаевская область - 81 случай;
  • Одесская область - 143 случая;
  • Полтавская область - 104 случая;
  • Ровенская область - 62 случая;
  • Сумская область - 231 случай;
  • Тернопольская область - 120 случаев;
  • Харьковская область - 164 случая;
  • Херсонская область - 46 случаев;
  • Хмельницкая область - 30 случаев;
  • Черкасская область - 233 случая;
  • Черновицкая область - 61 случай;
  • Черниговская область - 62 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 591 человек, выздоровели 5 550 человек, проведено 16 023 теста: методом ПЦР - 9 298, методом ИФА - 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 465.

За все время пандемии в Украине заболели 2 085 938 человек, выздоровели 1 681 815 человек, летальных случаев - 44 750 и проведено ПЦР-тестов - 9 487 141.

Напомним, научные консультанты правительства Индии сообщили власти страны о незначительных мутациях в некоторых образцах коронавируса, которые могут "уклоняться от иммунного ответа".

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