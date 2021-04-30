Правоохранители проводят масштабную «зачистку» Одесской области от криминалитета

Проводятся санкционированные обыски.

Правоохранители проводят масштабную «зачистку» Одесской области от криминалитета

В Одесской области происходят масштабные мероприятия по зачистке от представителей криминалитета. В течение недели проводятся санкционированные обыски у лиц, прямо или косвенно причастных к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в регионе.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что только в Одессе с прошлой пятницы разоблачены более 10 человек, подозреваемых в связях с представителями преступного мира, в том числе с "ворами в законе". У них изъяты десятки единиц различного оружия, сотни патронов различного калибра и наркотические средства.

"Вчера у семи жителей Беляевки, позиционировавших себя представителями известных лидеров криминалитета и пытавшихся влиять на криминогенную ситуацию в районе, изъяли наркотические вещества, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. Боеприпасы, оружие и наркотическое зелье также изъяли у нескольких жителей Вилкова и Арциза", - сообщили в полиции.

Кроме того, полицейские задержали 30-летнего выходца из Закавказья по подозрению в краже имущества из автомобилей одесситов.

Также разоблачены двое мужчин из Одессы и Болградского района, которые пытались сбывать поддельную национальную валюту путем скупки автомобилей.

"Житель Шабо привлекается к ответственности за умышленное убийство своего знакомого, а житель Одесского района - за сексуальное насилие в отношении малолетней девочки", - добавили в полиции.

Отработка области продолжается.

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