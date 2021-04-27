В Киеве 16-летний парень зарезал своих родителей и 8-летнего брата

В Киеве полицейские задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства. Злоумышленник нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых те погибли на месте происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Вчера в столичную полицию обратилась женщина с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

На месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение привлечь работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.

"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16 -летний старший сын пострадавших. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали во время отработки района в порядке статьи 208 УПК. При себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Выяснилось, что подросток во время очередного конфликта с родителями сначала нанес смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата. После совершенного парень еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он убежал.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. В ближайшее время парню будет сообщено о подозрении, и суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, в конце марта в Измаиле двое подростков 12 и 13 лет избили до смерти бездомного.