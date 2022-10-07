З алкоголю пересів на пропаганду: Ігор Ласточкін розповів про батька та брата в РФ

Український комік та актор Ігор Ласточкін розповів про спілкування з батьком та братом, які живуть у Росії. У новому інтерв'ю шоумен зізнався, що припинив спілкування з рідними людьми і через політичні причини, і через різні погляди на життя в цілому.

Під час розмови з Аліною Доротюк Ласточкін повідомив, що з батьком складності виникли через те, що він довгі роки страждав від алкогольної залежності. А після того як вилікувався, підсів на російську пропаганду, інформує Апостроф .

"Батька, коли я вже не їздив до Росії, лікував від алкозалежності. Це було дуже дорого. Я взагалі з дитинства мріяв, щоб він кинув пити. Те, що він був залежний, залишало свій відбиток... Він міг іноді розпускати руки, але насильства не було. До нас з братом він не ліз. Робив безлад, міг бомжа привезти додому... Він вилікувався, але так довго вживав, що від мозку, як мені здається, вже нічого не залишилося. Він дуже швидко підсів на російську пропаганду, надсилав мені посилання на якихось "експертів", російських політологів... Потім перейшов на Соловйова", - сказав Ласточкін.

"Батько коли бухав, нічого не знав і не чув. Просто в нього проходило життя у вакуумі інформаційному. А тут він раптом став "свідомим": почав читати різні газети і дивитися так званих експертів у YouTube, - продовжив розповідати комік. - Постійно присилав мені якусь маячну".

"Я батьку кажу: "чого ви такі тупі? От в тебе ж вища освіта є". Мій батько геофізик – розвідник корисних копалин підземних. Він колись в Узбекистані працював на американській станції сейсмічній. Я туди до нього приїжджав і вперше там побачив ноутбук Toshiba. Це для мене було щось. Але попри це він бухав… Я у нього запитую: "як ви могли повестися на цього дурня?" – також поділився подробицями ведучий.

Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Що стосується брата зірки, то, як зазначив сам Ігор, у нього з самого дитинства була абсолютна байдужість до всього: "З братом у нас такі стосунки... Він мені телефонує тільки грошей позичити. Не важливо, чим він займається. Скажімо так, він неуспішна людина. Він ледар. Це в нього ще з дитинства. Він днями міг лежати перед телевізором і нічого не робити".

Після початку повномасштабної війни ні батько, ні брат не намагалися зв’язатися з Ігорем, щоб запитати, чи все з ним гаразд. Натомість ведучий зробив перший крок і написав рідним людям:

"Вони всі мовчали. Я їм на другий тиждень написав: "Ви тварюки, вам взагалі по*ер, що у нас тут відбувається? Що зі мною?" Вони відповіли: "Мама сказала тобі не писати". Мама тут зрозуміла, що я хочу всіх їх розірвати за їхню бездіяльність, боягузтво".

Фото: instagram.com/lastochkin_igor