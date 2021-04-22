На Луганщине на территории воинской части произошел пожар

Фото: Дмитрий Конов Facebook

В Рубежном Луганской области произошел пожар на территории воинской части. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза, сообщила Луганская ОГА в Facebook.

"Ситуация контролируется. Я прошу горожан сохранять спокойствие", - отметил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Первый заместитель городского головы Рубежного Дмитрий Конов в Facebook добавил, что в результате пожара никто не пострадал.

Фото: Дмитрий Конов Facebook

Напомним, что в январе 2021 года в Тернопольской области на территории одной из воинских частей загорелся военный склад. Травмированных и погибших на месте пожара не было.