Новостей.COM ⇒
2021-04-22
На Луганщине на территории воинской части произошел пожар
Погибших и травмированных нет.
Фото: Дмитрий Конов Facebook
"Ситуация контролируется. Я прошу горожан сохранять спокойствие", - отметил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Первый заместитель городского головы Рубежного Дмитрий Конов в Facebook добавил, что в результате пожара никто не пострадал.
Фото: Дмитрий Конов Facebook
Напомним, что в январе 2021 года в Тернопольской области на территории одной из воинских частей загорелся военный склад. Травмированных и погибших на месте пожара не было.