Кличко: локдаун в Киеве начал давать результат

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что введенные в городе жесткие карантинные ограничения начали давать результат, но попросил не расслабляться.

Об этом он сказал на брифинге в среду.

"Введенные городом ограничения дают результат. У нас начало уменьшаться количество новых заболеваний, а также не намного, но уменьшается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Но врачи отмечают, что большинство пациентов, попадающих в больницы, к сожалению, в тяжелом состоянии. Поэтому расслабляться рано, я призываю всех соблюдать элементарные правила: максимально ограничьте контакты, носите маски, пользуйтесь антисептиками", - сказал Кличко.

За последние сутки в Киеве обнаружили 965 больных коронавирусом, умерли 40 человек.

По данным КГГА, в стационарах больниц Киева состоянию на 21 апреля находится 3 663 пациента, из них 2 672 - в тяжелом состоянии. Под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 62 больных. Заполненность коек в коммунальных учреждениях на сегодня - почти 62%.

Больных коронавирусом в Киеве сегодня принимают 38 учреждений здравоохранения, из них 27 - коммунальные.

Напомним, что карантинные ограничения "красного" уровня в Киеве ввели 20 марта. С 5 апреля их еще больше усилили - город решил ограничить работу общественного транспорта и закрыть детские сады и начальную школу.

Локдаун сначала вводили до 16 апреля включительно, но позже продлили до 30 апреля.