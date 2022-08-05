Списування на НМТ: за заявами спостерігачів анулювали близько 20 результатів

В Україні завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). На відміну від традиційного ЗНО, якому ніколи не дорікали списуванням і несправедливістю, цього року не обійшлося без скандалу.

Абітурієнти розповідають, що під час тестування були випадки списування, однак ситуація різнилася залежно від пункту.

«За нашою інформацією, за використання мобілок і шпаргалок анульовано близько двох десятків результатів НМТ. І зроблено це за заявами педагогів-спостерігачів», - пише редакторка відділу освіти та науки ZN.UA Оксана Онищенко у статті «НМТ в Україні: не тільки хороші результати».

Можливостей для списування було кілька: шпаргалки, мобільні телефони, Google (іспит складали на комп’ютері). Був випадок, коли завдання тесту прямо під час тестування сфотографували і переслали на електронну пошту безпосередньо з екзаменаційної аудиторії. На деяких пунктах тестування комп’ютери стояли так близько, що можна було побачити відповіді сусіда.

Винними у дискредитації тестування українці бачать Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та Міністерство освіти і науки України.

«Але це не вони сиділи на пунктах тестування спостерігачами і заплющували очі на порушення. Там були місцеві педагоги, які зголосилися допомогти із проведенням тестування і пройшли спеціальний інструктаж, але під час тесту вдавали, що сліпі та глухі. Вони добре знали правила і розуміли, що порушують їх. (...) Це ганьба і несправедливість. Такого просто не має бути», - пише Онищенко.

Авторка нагадує, що зовнішнє незалежне оцінювання стало однією з небагатьох реформ, яку підтримувала більшість українців, в яку повірили як в альтернативу корумпованого і нечесного вступу. Але тепер на неї падає тінь.