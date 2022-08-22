alyona alyona похвалилася результатами схуднення - за літо співачка скинула 20 кг

Українська реперка alyona alyona (справжнє ім'я - Альона Савраненко), яка кілька місяців тому розійшлася з хлопцем, розповіла, що цього літа їй вдалося схуднути на 20 кг. Результати свого перевтілення артистка показала у соціальних мережах.

На своїй сторінці в TikTok виконавиця виклала відео, в якому похвалилася фігурою. "До пляжного сезону готова. Знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає", - наголосила зірка, інформує Апостроф .











В першому ролику alyonaalyona з’явилася у футболці та велосипедках та продемонструвала запальний танець. Тоді як у другому відео вона постала в купальнику та закликала підписників підтримати цей тренд.











"Добре готуєтесь до пляжного сезону в Криму", "Була, є і будеш красунею", "Супер! Та тримати", "Я давно помітила, що ти почала худнути. Але ти прекрасна будь яка", "Помітно, та ви в будь-якому разі прекрасна!", Молодець, головне все з любов’ю до себе. Дуже подобається, як кайфуєш від себе", "Оце людина готується до пляжного сезону в нашому Криму. Молодець! Але за харизмою оті кілограми не видно", "Думаю, вас фанати і без цього люблять", - підтримали старання співачки шанувальники.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, alyona alyona - українська реп-співачка та авторка пісень. У 2019 році випустила дебютний альбом "Пушка" і мініальбом "В хаті МА", виконує пісні українською мовою. Українські видання називають її "новою українською реп-зіркою" та "сенсацією українського репу", а The New York Times порівняли з Azealia Banks. У 2020 році разом із продюсером Іваном Клименком відкрила власний лейбл Enko.