За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида

Были госпитализированы 2 387 человек.

За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 387 человек. 214 пациентов умерли. Выздоровели - 5598 человек.

За прошедшие сутки было проведено 27 488 тестирований, в частности, методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4 037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 953 016 человек; выздоровели - 1 487 677. От осложнений заболевания умерли 40 000 человек.

Всего было проведено 8 958 482 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

1 453 человека были привиты против COVID-19. 450 647 человек привиты с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Прививки проводились 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами вакцинации. По состоянию на 18 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 447 случаев / 0 прививок;
  • Винницкая область - 122 случая / 60 прививок;
  • Волынская область - 214 случаев / 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 761 случай / 15 прививок;
  • Донецкая область - 377 случаев / 79 прививок;
  • Житомирская область - 267 случаев / 17 прививок;
  • Закарпатская - 48 случаев / 10 прививок;
  • Запорожская область - 90 случаев / 42 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 48 случаев / 20 прививок;
  • Киевская область - 428 случаев / 216 прививок;
  • Кировоградская область - 164 случая / 0 прививок;
  • Луганская область - 47 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область - 490 случаев / 169 прививок;
  • Николаевская область - 461 случай / 10 прививок;
  • Одесская область - 372 случая / 65 прививок;
  • Полтавская область - 164 случая / 59 прививок;
  • Ровенская область - 150 случаев / 40 прививок;
  • Сумская область - 205 случаев / 40 прививок;
  • Тернопольская область - 219 случаев / 50 прививок;
  • Харьковская область - 622 случая / 345 прививок;
  • Херсонская область - 103 случая / 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 100 случаев / 0 прививок;
  • Черкасская область - 273 случая / 26 прививок;
  • Черновицкая область - 139 случаев / 30 прививок;
  • Черниговская область - 195 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 18 апреля в Киевской области началась вакцинация антиковидной вакциной от Pfizer. В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получила 117 тысяч доз препарата. Ранее в компании предположили, что от ковида нужно делать три прививки и повторять их каждый год.

С 24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca/CoviShield, с 13 апреля - китайской вакциной Sinovac/Coronavac.

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