Детские сады в Киеве откроются в мае

Детские садики в столице в связи с карантином закрыты с 5 апреля. Решение о дальнейших ограничениях во время локдауна огласят уже в среду, 14 апреля, но по предварительной информации, дети киевлян пойдут в детские сады уже после Пасхи - с 10 мая.

Детские сады в Киеве откроются в мае: названа предварительная дата

Сотрудники нескольких детских садов в разных районах столицы уже получили инструкцию от руководства сидеть дома до мая. Для родителей такая новость станет шоком.

"Мы уже сегодня получили инструкцию. Мы откроемся не раньше 10 мая. Пока что сидим, ну а что делать", - рассказала одна из сотрудниц дошкольного учреждения Голосеевского района.

Детские сады в Киеве откроются в мае: названа предварительная дата

В Управлении образованием Голосеевской ОГА рассказали, что слышали об открытии детсадов не ранее 7 июня, так как вакцина от коронавируса для воспитателей прибудет 20 мая. Ранее не звучало никакой информации о том, что работников детских учреждений будут вакцинировать в принудительном порядке.

Официальная информация по поводу открытия детских садов после карантина появится только 14 апреля. В этот день состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города. Также будет принято решение о дальнейшем работе общественного транспорта в столице, который с 5 апреля перевозит пассажиров только по спецпропускам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил о том, что локдаун необходимо ввести по всей Украине, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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