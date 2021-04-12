В Киеве спасатели помогли женщине, засунувшей пальцы в блендер

Пальцы удалось сохранить, только на одном остался порез.

В Киеве спасатели помогли женщине, засунувшей пальцы в блендер
Фото: "Київська служба порятунку"

В Киеве спасатели помогли женщине, засунувшей пальцы в насадки для блендера.

Об этом рассказал командир службы КАРС Киевская служба спасения Дмитрий Пыхало.

"Сегодня в 8:29 в КАРС поступил вызов, в котором сообщалось о травме руки у женщины. Спасатели быстро прибыли на место происшествия, для освобождения пальцев пострадавшей было принято решение распилить "ножку" блендера. Благодаря осторожности спасателей удалось сохранить пальцы, только на одном остался порез от ножей блендера", - написал он в фейсбуке.

Спасатели КАРС также оказали медицинскую помощь пострадавшей.

Они призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности.

Фото: "Киевская служба спасения"

Фото: "Киевская служба спасения"

Фото: "Киевская служба спасения"

Напомним, ранее в Харьковской области спасатели освободили четырехлетнего ребенка, застрявшего в стиральной машине.

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