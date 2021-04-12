В Харькове начали строительство нового корпуса онкоцентра

В течение 2021 года на объекте планируют провести работы первой и второй очереди строительства.

В рамках программы Президента «Большая стройка» начались работы по созданию нового корпуса онкологического центра в Харькове. С ходом работ в субботу, 10 апреля, ознакомилась глава Харьковской ОГА Айна Тимчук. Об этом сообщает сайт облгосадминистрации.

На объекте начаты работы по монтажу первой колонны будущего лечебно-диагностического корпуса онкологического центра. До этого шел процесс подготовки.

Кроме этого, продолжаются работы по монтажу башенного крана, с помощью которого будут устанавливать смонтированные колонны. Всего в данный момент на объекте задействовано три бригады рабочих.

«Сейчас идет монтаж первой колонны, от которой зависит вся конструкция нашего объекта. В конструкции в среднем 18 изделий. До этого проводили усиление, армирование каркаса. Все эти работы велись и ведутся в настоящее время», - отметил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Харнам.

По словам директора Департамента капитального строительства облгосадминистрации Сергея Жукова, в течение 2021 года на объекте планируют провести работы первой и второй очереди строительства.

«Планируем провести работы по обустройству кровли, стеновых ограждений, провести остекление. Также планируется монтаж газовой котельной, чтобы при дополнительном выделении средств выполнять внутренние отделочные работы и обустройство инженерных сетей», - заявил он.

На реализацию проекта в 2021 году предусмотрено 190,6 млн грн. Эта сумма состоит из субвенции из государственного бюджета, средств Государственного фонда регионального развития и средств областного бюджета.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках президентской программы во второй половине 2021 года начнется реконструкция областных больниц по всей Украине.