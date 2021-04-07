Еще две области официально перейдут в "красную" зону с 9 апреля

Решение принято по Запорожской и Хмельницкой областям.

С 9 апреля в Запорожской и Хмельницкой областях будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Соответствующее решение на внеочередном заседании 7 апреля приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 9 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Также применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил он в телеграм-канале.

Таким образом в Украине в "красной" зоне находятся 13 регионов - Киев и 12 областей.

По решению Кабмина карантин в Украине продлен до 30 апреля.

Как сообщалось, решением областной комиссии карантин на Хмельнитчине усилили с 7 апреля.