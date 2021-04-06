В Минздраве назвали первые в очереди на выход из "красной" зоны области

Ситуация с коронавирусом улучшается в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. При условии сохранения положительной тенденции скоро они могут выйти из "красной" зоны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. Он отметил, что месяц назад ситуация в этих областях была критической.

По состоянию на 1 марта в Ивано-Франковской области были заполнены 82% коек с кислородом, сейчас же - 37%.

"Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из "красного" уровня", - отметил он.

Министр добавил, что именно благодаря соблюдению жесткого карантина регионам удалось улучшить ситуацию. Он призвал жителей всех областей соблюдать все необходимые ограничения.