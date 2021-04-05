В Днепропетровской области задержали банду, которая "терроризировала" предпринимателей

На Днепропетровщине в результате масштабной полицейской спецоперации шесть человек задержали, 16 объявлены подозрения. Среди задержанных - так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники группировки.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что "смотрящие" из доверенных лиц "терроризировали" предпринимателей и фермеров региона, заставляя их платить "дань", организовывали исполнение преступлений на заказ, наладили каналы поставок запрещенных вещей в тюрьмы.

Злоумышленникам инкриминируют распространение преступного влияния, в том числе в статусе субъекта повышенного воздействия, обращения к таким лицам за "помощью", а также организацию и участие в "сходке".

"В течение 8 месяцев полицейские собирали доказательства причастности криминальных «авторитетов» к организации и деятельности группировки. Установлено, что организатор - так называемый «смотрящий» за г. Никополь, с богатым уголовным прошлым за плечами", - говорится в сообщении.

1 апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации по нейтрализации преступного влияния на территории области, к которой были привлечены более 250 правоохранителей.

Всего было проведено 43 санкционированных обыска по месту жительства и наказания фигурантов. Изъято различное оружие, сотни патронов различного калибра, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн.

Семи подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым - содержание под стражей, еще одному - домашний арест.

Разбирательство в отношении других участников продолжается.

Ранее в вымогательстве у местных предпринимателей изобличили заместителя начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции Днепропетровской области. Полицейского чиновника уволили.