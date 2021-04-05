Пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесли на 24 апреля

Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля. В других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Такой перенос связан с прекращением в этих регионах движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд к пунктам тестирования зарегистрированных участников, а также педагогов, привлеченных к проведению оценивания.

В УЦОКО заверили, что независимо от того, когда именно участники тестирования будут проходить оценивание, для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, однако будет отличаться дата внесения ответов в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания".

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этот сервис 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами.

Участники из Киева и Черниговской области, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Чтобы произвести наиболее полно ознакомление этих участников с другими тестами пробного ВНО, с 10 до 28 апреля в кабинетах этих участников пробного ВНО будут размещены "бонусные тесты", которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис с 10 до 28 апреля.

"Например, если участник из г. Киева зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет пробное ВНО по этому учебному предмету 24 апреля и занесет свои ответы на задания этого теста в период с 24 по 28 апреля, но он сможет уже 10 апреля ознакомиться с задачами тестов по украинскому языку, химии, биологии и т.д. и с 10 до 28 апреля внести свои ответы по этим учебным предметам в сервис определения результатов", - пояснили в УЦОКО.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Напомним, учеников 4 и 9 классов освободили от итоговой аттестации в 2021 году из-за сложной ситуации с коронавирусом.