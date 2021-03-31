В Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки
С 1 по 12 апреля в Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Что запрещено
«Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и уменьшения темпов распространения острой респираторной болезни #covid-19# в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий. Подписано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
Усиление карантина
Ситуация с заболеваемостью
11 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года.
Предыстория
С 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин. Закрылись культурные учреждения и большинство магазинов, отменяются массовые мероприятия, кафе и рестораны могут работать только на вынос.