В Киеве загорелся ресторан на ул. Саксаганского

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидируют пожар в одном из ресторанов в Голосеевском районе столицы.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

По данным пресс-центра ГУ ГСЧС в Киеве , около 14:00 на крыше ресторана "Бездельник" по ул.Саксаганского, 38, возник пожар площадью около 200 квадратных метров.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений и передали о повышенном ранге пожара. По прибытию было установлено, что возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана. Существует угроза распространения пламени на второй этаж здания", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На безопасное расстояние из здания спасателями было выведено 10 человек.

К тушению привлечены 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 человека личного состава.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.