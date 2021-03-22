На территории Александровской больницы в Киеве произошел пожар

Горело в подвале одного из недействующих корпусов.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На территории Александровской клинической больницы города Киева в понедельник, 22 марта, произошел пожар.

Об этом сообщило столичное управление ГСЧС.

Информация о пожаре на Шелковичной улице поступила в 12:50.

"По прибытии к месту вызова было установлено, что в 2-этажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении", - говорится в сообщении.

Пожар не был большим, горел мусор на площади 20 кв. м. В 13:55 огонь был потушен.

На месте происшествия было задействовано 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, что серьезный пожар 19 марта произошел в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры.

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