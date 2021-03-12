Зоозащитники установили в украинских городах ситилайты для фото с животными

Они призывают граждан не потакать эксплуататорам животных.

Зоозащитники установили в украинских городах ситилайты для фото с животными
Фото: facebook.com/UAnimals.official

На улицах Киева и других городов Украины установили ситилайты для людей, которые хотят сфотографироваться с животными. Таким образом зоозащитники призывают граждан не потакать тем, кто эксплуатирует животных для фото, а вместо этого - делать снимки с ситилайтами.

Об этом сообщает организация UAnimals в фейсбуке.

"Хочешь сфотографироваться с животным? Сфоткайся у ситилайта UAnimals! В новом кампейне мы решили помочь людям, которые так хотят иметь на память фото со зверюшкой. Помочь им сделать это гуманно, а не эксплуатируя живое существо!" - говорится в сообщении.

Активисты организации после многочисленных рейдов определили, где именно фотоуслуги с животными пользуются наибольшим спросом, а затем - установили ситилайты с теми животными, которых там чаще всего эксплуатируют, от обезьян и пони до голубей и змей.

На сегодня ситилайты UAnimals можно увидеть в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Кропивницком, Ивано-Франковске, Ровно, Сумах, Хмельницком, Харькове, Черкассах и Черновцах.

"Не эксплуатируйте животных, эксплуатируйте наши ситилайты!" - подчеркнули в организации.

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

Напомним, в январе прошлого года Минздрав доработал проект постановления о запрете испытаний косметики на животных.

В сентябре 2019 года впервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания. Ранее киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными.

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